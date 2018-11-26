Американский самолет-разведчик вылетел к Черному морю

26.11.2018 14:10



В направлении Черного моря в сторону границ России вылетел самолет-разведчик ВМС США. Как передает Газета.ру со ссылкой на Украинский милитаристский портал, речь идет о самолете Boeing RC-135V (позывной BASTE41). Борт вылетел с авиабазы, которая располагается на острове Крит, в 8:50 по мск. Согласно последней информации, Boeing пролетел через воздушное пространство Болгарии и движется в сторону Крымского полуострова.