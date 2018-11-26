Автомобиль с дипломатическими номерами РФ сгорел в Киеве

26.11.2018 06:45



Сегодня ночью в самом центре Киева загорелся автомобиль с российскими дипломатическими номерами, пишет газета Известия. Возгорание произошло в 3:00 мск. Как сообщили правоохранительные органы, автомобиль мог сгореть по причине поджога. В результате происшествия никто не пострадал. Точные причины возгорания выясняются. Также сообщается, что ночью у здания посольства РФ в Киеве произошли беспорядки. Неизвестные забросали территорию посольства дымовыми шашками.