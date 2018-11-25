В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову

25.11.2018 23:53



Известная дагестанская певица Машидат Омарасхабова была тяжело ранена неизвестным в ночь на 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Артистка с огнестрельными ранениями брюшной полости была доставлена в медучреждение. Ее состояние оценивается как тяжелое. Певице потребовалось срочное хирургическое вмешательство. В настоящее время она находится в реанимации.

По факту покушения правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Обстоятельства произошедшего выясняются.

Прежде в средствах массовой информации появлялись данные о том, что в нападении на артистку подозревается ее экс-супруг. Однако данную информацию опровергли в республиканском Главном управлении МВД, пишет gazeta.ru.