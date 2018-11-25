Более 100 жителей Алеппо пострадали после химатаки

25.11.2018 10:33



Власти Дамаска сообщили, что боевики атаковали жилые кварталы Алеппо с помощью снарядов, начиненных отравляющими веществами, предположительно хлорным газом, пишет РБК. В результате атаки террористов, по предварительным данным, пострадали 107 мирных жителей, которые в основном страдают от удушья.

Правительственные силы отреагировали на атаку боевиков и нанесли удары по позициям, с которых обстреливали Алеппо. По данным полученным правительственным агентством SANA, в результате атаки Сирийской Армии террористы понесли большие потери.