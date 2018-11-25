Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 НОЯ, 15:26 МСК
USD (ЦБ)    65,6664
EUR (ЦБ)    74,9385

25 НОЯ, 15:26 МСК
USD (ЦБ)    65,6664
EUR (ЦБ)    74,9385

Более 100 жителей Алеппо пострадали после химатаки

25.11.2018 10:33
Более 100 жителей Алеппо пострадали после химатаки

Власти Дамаска сообщили, что боевики атаковали жилые кварталы Алеппо с помощью снарядов, начиненных отравляющими веществами, предположительно хлорным газом, пишет РБК. В результате атаки террористов, по предварительным данным, пострадали 107 мирных жителей, которые в основном страдают от удушья.

Правительственные силы отреагировали на атаку боевиков и нанесли удары по позициям, с которых обстреливали Алеппо. По данным полученным правительственным агентством SANA, в результате атаки Сирийской Армии террористы понесли большие потери.

США готовы к более мощному ответу на новую химатаку в Сирии
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники

Китайцы создадут искусственную Луну в 2020 году, на Земле погибает крупнейший организм и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене

Акциз на колбасу: бедные продолжат есть вредную для здоровья пищу, но по более высокой цене
Экономика

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 5

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

Узнай, страна

Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО

Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО

Более 23 млн рублей направлено на грантовую поддержку фермеров в ЕАО в 2018 году

Более 23 млн рублей направлено на грантовую поддержку фермеров в ЕАО в 2018 году

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей?

ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей?

В Брянской области открыли завод премиксов для сельхозживотных

В Брянской области открыли завод премиксов для сельхозживотных

Новости СМИ

Новости дня

12:05 Ученые нашли эффективный способ бросить курить Ученые нашли эффективный способ бросить курить
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
Правительство обеспокоено демографической ситуацией в стране, Италия готова покинуть ЕС и другие новости пятницы
11:42 Три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России Три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России
11:26 Владимир Путин предложил не сажать в тюрьму за правонарушения небольшой тяжести Владимир Путин предложил не сажать в тюрьму за правонарушения небольшой тяжести
11:06 Лебедев и Усик должны провести бой до 10 марта Лебедев и Усик должны провести бой до 10 марта
10:18 Медведева не прошла в финал Гран-при Медведева не прошла в финал Гран-при
24 НОЯ, 12:57 Ученые обнаружили моносахарид, замедляющий рост раковых клеток Ученые обнаружили моносахарид, замедляющий рост раковых клеток
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
Программу переобучения граждан предпенсионного возраста запустят в следующем году и другие новости четверга
24 НОЯ, 12:33 Пушков напомнил Порошенко об исторической принадлежности Крыма Пушков напомнил Порошенко об исторической принадлежности Крыма

Узнай, страна!

12:15 Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО Чемпионы и призеры Олимпийских игр провели тренировку для юных боксеров ЕАО
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
23 НОЯ, 23:01 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России импортозамещали жизненно важное для заводов и людей?
23 НОЯ, 20:44 В Брянской области открыли завод премиксов для сельхозживотных В Брянской области открыли завод премиксов для сельхозживотных
23 НОЯ, 19:56 В Приморском крае запустили импортозамещающее производство опалубки В Приморском крае запустили импортозамещающее производство опалубки
23 НОЯ, 17:49 В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент В Курской области открыли импортозамещающее производство резиновых конвейерных лент
23 НОЯ, 11:37 В Новгородской области модернизировали пункты редуцирования газа В Новгородской области модернизировали пункты редуцирования газа
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
22 НОЯ, 14:07 "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники "Лидеров Тамбовщины" разобрали наставники
22 НОЯ, 11:53 В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса В Орловской области завершается строительство крупного тепличного комплекса

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter