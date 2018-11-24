Россияне рассказали, сколько нужно денег для счастья

24.11.2018 10:14



Сервис SuperJob провел опрос среди россиян и выяснил, какие запрплаты необходимы людям для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, пишет РБК. Так, согласно опросу, первое место по величине зарплаты заняли жители Владивостока, которым для счастья необходимо получать 208 тыс. рублей в месяц. Второе место занимают москвичи. Им для ощущения счастья нужно 207 тыс. рублей в месяц, а замыкают тройку лидеров жители Ростова-на-Дону, которые заявили о необходимости получать 203 тыс. рублей в месяц. На последнем месте оказались россияне, проживающие в Орегбурге и Набережных Челнах. Им для счастья нужно получать всего 116 тыс. рублей ежемесячно.