Январский мороз придет в Москву в ноябре

23.11.2018 18:38



По заверениям метеорологов, с середины следующей недели, в Москве установится морозная погода, которая будет на 7 градусов ниже нормы, сообщает «Российская газета». Данный температурный режим характерен для конца января. Связано данное похолодание с тем, что южный антициклон пройдет мимо, не затронув Москву, тем самым запустив холод в столицу. По предварительным данным средняя температура днём будет составлять 6-8 градусов ниже нуля, а ночью будет опускаться до – 16 градусов.