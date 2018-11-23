Защита Ассанжа опасается смены посла Эквадора в Лондоне

23.11.2018 07:13



Эквадор принял решение сменить своего посла в Лондоне Карлоса Абада, пишет РИА Новости. По мнению защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, данный шаг Эквадора связан с желанием страны лишить его предоставленного убежища и выдать США.

Вместе с тем, американское издание Wall Street Journal сообщает, что источник, знакомый с ситуацией, рассказало о готовности Министерства юстиции США предъявить обвинения Ассанжу. В ведомстве рассчитывают, что он может быть депортирован в Штаты для суда.

Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Именно боязнь преследования и предъявления обвинений со стороны США, заставляет основателя WikiLeaks, раскрывшего большое количество секретной информации, оставаться на территории посольства.