Маньяка из Новосибирска повторно приговорили к пожизненному сроку

22.11.2018 10:10



Решением Новосибирского областного суда Евгений Чуплинский вновь был приговорен к пожизненному сроку. К этой мере 52-летний экс-милиционер в связи с тем, что он был признан виновным в серийных убийствах: его жертвами стали девятнадцать женщин.

Рассматривая дело, суд не нашел никаких оснований, чтобы освободить маньяка от уголовной ответственности. Первый судебный приговор был отменен процессуальных нарушений.