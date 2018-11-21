Росгвардия купила машины с лазерными излучателями для разгона митингов

21.11.2018 14:43



Росгвардией были получены комплексы нелетального воздействия, сообщает РБК. В состав данных комплексов входят лазерные излучатели, предназначенные для разгона незаконных митингов. Данную аппаратуру должны были получить в конце октября, а её стоимость составила 65 млн. рублей. Данное оборудование будет создавать высокое акустическое воздействие, тем самым формируя определенную поведенческую реакцию. Мощность создаваемой звуковой волны будет равна 135 дБ.