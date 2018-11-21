В России появится новая государственная программа по освоению Луны

21.11.2018 12:21



В нашей стране появится новая космическая госпрограмма, которая будет посвящена освоению Луны. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев. Он рассказал о том, что ранее новую программу хотели посвятить только сверхтяжелой ракете, но потом пришли к выводу, что ограничиваться на этом не нужно. Поэтому эту будет специальная профильная космическая госпрограмма.