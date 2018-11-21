Украина призывает лишить права вето членов Совбеза ООН

21.11.2018 09:19



Киев снова удивляет мировую общественность своими инициативами. В этот раз представитель украинской делегации во время заседания Генассамблеи ООН выступил с заявлением, в котором сообщил о том, что Киев категорически настаивает на том, чтобы в организации было пересмотрено использование права вето. Как передает РИА Новости, для Украины данная мера – это важнейший приоритет. В Киеве настаивают, что неоднократно происходили ситуации, когда «право вето использовалось в прямое нарушение обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности».