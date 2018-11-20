20.11.2018 21:23



Во время проведения внутреннего расследования в Белом доме было обнаружено, что Иванка Трамп использовала личную почту для рабочей переписки с членами кабинета президента и сотрудниками Белого дома, пишет Интерфакс. Этот факт подтвердил представитель адвоката Дональда Трампа, подчеркнув, что Иванка не знала о правилах электронной переписки, принятой в Белом доме, но как только ей о них сообщили, она перестала использовать личную электронную почту для работы.