Участник нападения на Буденновск из банды Басаева задержан в Москве

20.11.2018 17:35



Сотрудники ФСБ России провели спецоперацию по задержанию боевика, который принимал участие в нападении на Буденновск в 1995 году, сообщает Lenta.ru. Боевик относился к группировке Шамиля Басаева. На момент совершения нападения ему было 17 лет. Задержание, а также уголовное делопроизводство базируется на свидетельских показаниях, в которых чётко указано, что именно этот человек принимал самое непосредственное участие в нападении на город.