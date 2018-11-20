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Участник нападения на Буденновск из банды Басаева задержан в Москве

20.11.2018 17:35
Участник нападения на Буденновск из банды Басаева задержан в Москве

Сотрудники ФСБ России провели спецоперацию по задержанию боевика, который принимал участие в нападении на Буденновск в 1995 году, сообщает Lenta.ru. Боевик относился к группировке Шамиля Басаева. На момент совершения нападения ему было 17 лет. Задержание, а также уголовное делопроизводство базируется на свидетельских показаниях, в которых чётко указано, что именно этот человек принимал самое непосредственное участие в нападении на город.

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