Неработающих россиян предлагают штрафовать за неуплату взносов

20.11.2018 12:14



В Государственной думе выступили с очередным предложением, которое связано с неработающими гражданами. По словам автора инициативы, эта категория россиян должна уплачивать все страховые взносы в социальные фонды самостоятельно, а с тех, кто откажется это делать, необходимо взыскивать штраф. Отмечается, что у около 18 миллионов трудоспособных жителей России нет официальной работы. В то же время многие имеют неофициальный заработок.

На сегодняшний день за тех россиян, кто имеет официальную работу, данные взносы уплачивает работодатель: 22% в ПФР, 5,1% — в Фонд обязательного медстрахования и еще 2,9% — в Фонд социального страхования.