Немецкие СМИ рассказали о "силе" российских женщин

20.11.2018 06:58



В своей статье, опубликованной в издании Eurasisches Mаgazin, немецкие журналисты рассказали о "силе" российских женщин, пишет газета Известия. По мнению авторов статьи, российские мужчины, при возникновении проблем, склонны прибегать к алкоголю. Женщины же наоборот, вступают в борьбу с обстоятельствами. Также, российские женщины в состоянии успешно совмещать трудовую деятельность с заботой о семье и поддержанием семейных ценностей, также находя время на свои увлечения и поддержание здорового образа жизни.