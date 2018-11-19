Полу Гаскойну предъявили обвинение в сексуальном домогательстве

19.11.2018 18:36



Бывшему члену сборной Англии по футболу предъявлены обвинения в сексуальном домогательстве, сообщает ТАСС. Заявление поступило в правоохранительные органы в августе, в котором женщина обвинила бывшего футболиста в совершении в свой адрес сексуальных домогательств. Данное происшествие произошло в междугородном поезде. Общеизвестный факт, что Гаскойн подвержен сильной алкогольной зависимости, возможно в данной ситуации также не обошлось без влияния спиртного.