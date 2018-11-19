Завершено строительство морского участка «Турецкого потока»

19.11.2018 16:54



Завершилось строительство газопровода, протянувшегося через Чёрное море, в рамках прокладки «Турецкого потока», сообщает «Коммерсантъ». Данный участок тянется по дну черного моря, от Анапы до Турецкой границы. Президент России – Владимир Путин, осуществлял церемонию закрытия прокладки морского участка. От турецкой стороны выступал президент Турции – Реджеп Эрдоган, также поучаствовавший в знаменательном мероприятии.