Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 НОЯ, 18:15 МСК
USD (ЦБ)    66,0081
EUR (ЦБ)    75,3218

19 НОЯ, 18:15 МСК
USD (ЦБ)    66,0081
EUR (ЦБ)    75,3218

В Кремле назвали неудачными слова польского премьера о «Северном потоке — 2»

19.11.2018 11:34
В Кремле назвали неудачными слова польского премьера о «Северном потоке — 2»

В Москве прокомментировали высказывание польского премьера, заявившего, что Россия после строительства газопровода перейдет к активному наступлению на Украину, поскольку ей больше не нужна будет украинская газотранспортная система. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это заявление очень неудачное. Более того, это напоминает попытку нечестной конкуренции, направленную на то, чтобы Европа закупала газ из США, который более дорогой и невыгодный в цене.

В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Трампа
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии 1

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии 2

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 2

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Узнай, страна

Тамбовский губернатор пообещал обеспечить страну здоровыми продуктами питания

Тамбовский губернатор пообещал обеспечить страну здоровыми продуктами питания

В Краснодарском крае открыли инновационное производство после реконструкции крахмального завода

В Краснодарском крае открыли инновационное производство после реконструкции крахмального завода

В Санкт-Петербурге заработал первый российский завод по производству субстанций инсулина

В Санкт-Петербурге заработал первый российский завод по производству субстанций инсулина

В Ставропольском крае начали строительство новых очередей тепличного комплекса «Солнечный дар»

В Ставропольском крае начали строительство новых очередей тепличного комплекса «Солнечный дар»

Новости СМИ

Новости дня

17:53 Канадские керлингисты вышли на площадку пьяными Канадские керлингисты вышли на площадку пьяными
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
17:38 Медведев утвердил размер пособия по безработице на 2019 год Медведев утвердил размер пособия по безработице на 2019 год
17:20 Власти Москвы не планируют сносить монорельс Власти Москвы не планируют сносить монорельс
16:54 Завершено строительство морского участка «Турецкого потока» Завершено строительство морского участка «Турецкого потока»
16:27 Два крыла Ховринской больницы в Москве полностью снесены Два крыла Ховринской больницы в Москве полностью снесены
16:00 Минсельхоз выступил против предложения ввести акцизы на колбасы Минсельхоз выступил против предложения ввести акцизы на колбасы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
14:59 Евросоюз призывает талибов начать мирные переговоры Евросоюз призывает талибов начать мирные переговоры

Узнай, страна!

14:25 Тамбовский губернатор пообещал обеспечить страну здоровыми продуктами питания Тамбовский губернатор пообещал обеспечить страну здоровыми продуктами питания
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
12:31 В Краснодарском крае открыли инновационное производство после реконструкции крахмального завода В Краснодарском крае открыли инновационное производство после реконструкции крахмального завода
12:28 В Санкт-Петербурге заработал первый российский завод по производству субстанций инсулина В Санкт-Петербурге заработал первый российский завод по производству субстанций инсулина
11:22 В Ставропольском крае начали строительство новых очередей тепличного комплекса «Солнечный дар» В Ставропольском крае начали строительство новых очередей тепличного комплекса «Солнечный дар»
10:41 Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года
16 НОЯ, 09:50 «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter