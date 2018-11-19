В Кремле назвали неудачными слова польского премьера о «Северном потоке — 2»

19.11.2018 11:34



В Москве прокомментировали высказывание польского премьера, заявившего, что Россия после строительства газопровода перейдет к активному наступлению на Украину, поскольку ей больше не нужна будет украинская газотранспортная система. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это заявление очень неудачное. Более того, это напоминает попытку нечестной конкуренции, направленную на то, чтобы Европа закупала газ из США, который более дорогой и невыгодный в цене.