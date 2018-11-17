"Турецкий поток" может пройти через территорию Сербии

17.11.2018 10:28



Российский двухниточный газопровод "Турецкий поток" может быть продолен на территорию Европейского союза. Об этом в интервью изданию "Сербский телеграф" сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС. По его словам, в настоящее время рассматривается несколько вариантов прохождения газопровода до газораспределительного центр в Баумгартене в Австрии. Возможно, "Турецкий поток" пройдет по территориям Болгарии, Сербии и Венгрии. Тем не менее, продолжение газопровода в ЕС возможно только после того, как будут получены 100% гарантии от всех профильных структур Европейского союза.