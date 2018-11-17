Подлодка "Сан-Хуан" нашлась через год после пропажи

17.11.2018 10:02



Власти Аргентины выступили с заявлением о том, что частной американской компании Ocean Infinity, которую они наняли для продолжения поисков, удалось найти подводную лодку ВМС Аргентины "Сан-Хуан", пропавшую чуть более года назад, пишет ТАСС. Известно, что обнаруженный корпус лодки расположен на глубине 800 метров.

Подводная лодка "Сан-Хуан" прервала связь с диспетчером 15 ноября 2017 года. Это произошло в районе залива Сан-Хорхе. На подводной лодке находилось 44 члена экипажа. 1 декабря прошлого года власти Аргентины официально прекратили операцию по поиску подлодки. А 5 декабря объявили погибшими всех членов экипажа "Сан-Хуан".