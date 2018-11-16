КНДР испытали новое вооружение

16.11.2018 08:34



В КНДР состоялись испытания нового стратегического вооружения. Как передает Интерфакс, информация об этом поступила от агентства ЦТАК. По итогам испытаний лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с заявлением, отметив, что ученые и промышленники прошли большой путь и проделали огромную работу, которая, по его словам, увеличит обороноспособность государства. А эта сфера, как подчеркивает северокорейский лидер, является приоритетной.

О том, что это за вооружение, каковы его особенности, и другие подробности испытаний не сообщаются. Известно одно: разрабатывали новое оружие еще при предыдущем лидере КНДР Ким Чен Ире.