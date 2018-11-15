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Рамзан Кадыров подарил Mercedes мальчику, который отжался больше четырех тысяч раз

15.11.2018 12:02
Рамзан Кадыров подарил Mercedes мальчику, который отжался больше четырех тысяч раз

Рамзан Кадыров сделал дорогой подарок пятилетнему ребенку – автомобиль Mercedes, рассказал РБК министр Чеченской республики Джамбулат Умаров. По его словам, мальчик смог отжаться более четырех тысяч раз, однако его рекорд не засчитали, даже несмотря на то, что глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков лично считал и снимал на видео весь процесс.

Какую именно модель подарил глава Чечни юному рекордсмену, не сообщается.

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