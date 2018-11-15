15.11.2018 06:24



Как заявил в интервью Коммерсанту глава "Роснефти" Игорь Сечин, на рост цен на топливо влияют независимые АЗС. По его словам, независимые АЗС, которые поддерживает ФАС, устанавливаю цены на бензин. И если крупные нефтяные компании установят цену на топливо ниже, то ФАС сразу начинает в отношении них антимонопольное разбирательство. Сечин подчеркнул, что существует специальная коррупционная конструкция, когда сложившиеся монопольные структуры в некоторых регионах, которые заинтересованы в увеличении стоимости бензина, устанавливают цены на топливо. Тем не менее, по его словам, в настоящее время с этим будут серьезно разбираться.