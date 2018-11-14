Кержаков просил суд провести психиатрическую экспертизу жены

14.11.2018 22:25



Во время заседания Петроградского районного суда, который рассматривает иск Миланы Киржаковой (Тюльпановой) о расторжении брака с футболистом Александром Кержаковым, представители последнего подали ходатайство о проведении Кержаковой судебно-психиатрической экспертизы, пишет РИА Новости. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, суд рассмотрит данное обращение после того, как будут предоставлены все запрошенные судом необходимые медицинские документы. Суд назначил новое заседание на 10 декабря текущего года.