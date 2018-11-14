Министр обороны Израиля ушел в отставку

14.11.2018 14:54



Из-за ухудшающийся обстановки на территории сектора Газа, Израильский министр оборона ушел в отставку, сообщают РИА Новости. Либерман занял свой пост в 2016 году. Накануне он высказал свое мнение по поводу решения своих коллег о прекращении военных действий и вступления в перемирие на территории сектора Газа. Он сказал, что необходимо нанести жесткий удар по правящему там объедению боевиков. Также Авигдор Либерман уже бывший министр обороны Израиля призывает к скорейшему (досрочному) проведению парламентских выборов.