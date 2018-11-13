13.11.2018 13:15



Основатель известной рок-группы «Гражданская оборона» Егор Летов не попал в шорт-лист «Великие имена России». Как сообщает Би-Би-Си, пользователи сети развернули по этому поводу бурное обсуждение, призывая присвоить имя Летова аэропорту в Омске. Ранее идею назвать омскую воздушную гавань именем музыканта высказался министр культуры России Владимир Мединский, который находился с визитом в Омске.

Как показали результаты соцопросов, которые проводили эксперты ВЦИОМом, Летов не нашел поддержки у представителей старшего поколения и «не поклонников рок-музыки».