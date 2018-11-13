Невостребованные вклады могут быть переданы в бюджет

13.11.2018 06:49



Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что невостребованные вклады клиентов банков могут начать передаваться в бюджет, пишет РИА Новости. Такую инициативу обсуждают депутаты Думы. Вместе с тем, он подчеркнул, что более серьезно данная проблема будет рассматриваться в следующем году. По его словам объем невостребованных вкладов на банковских счетах может составлять миллиарды рублей.