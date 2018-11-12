Великобритания готова изменить взаимоотношения с Россией

12.11.2018 06:54



Великобритания готова строить отношения с Россией в доброжелательном ключе. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, пишет РБК. По ее словам, британская сторона готова изменить взаимоотношения с Россией, если увидит, что страна готова к плодотворному сотрудничеству. Также условием перемены отношений между странами Мэй назвала отказ России от нападений, которые подрывают международную стабильность.