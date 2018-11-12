В Египте обнаружены гробницы с мумифицированными животными

12.11.2018 05:16



Археологи обнаружили в районе некрополя Саккара, расположенного в 30 километрах к югу от Каира, древнеегипетские гробницы, в которых находились мумии животных. Об этом сообщил репортерам министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани.

Он рассказал, что в древнейшем некрополе были найдены 3 гробницы эпохи Нового царства (1570 - 1070 гг. до н.э.) и 4 периода Древнего царства (ок. 2780 - 2263 годы до н. э.). Как выяснили специалисты, в период Нового царства обнаруженные гробницы использовались древними египтянами для захоронения мумий кошек. В гробницах хоронили кошек, которые жили и состояли на службе при храмах. Археологи нашли сотни мумифицированных тел животных. Помимо этого в отдельном саркофаге были найдены мумифицированные жуки скарабеи, змеи, и крокодилы.

По данным египетских властей с пятнадцатого ноября обнаруженные артефакты можно будет увидеть в археологическом Музее Имхотепа (расположен недалеко от Саккарского некрополя). Выставка будет проходить в течение месяца, пишет ria.ru.

Министерство по делам древностей представило фото находок.