Британские политологи рассказали о причинах ненависти Запада к России

10.11.2018 11:47



Политологи из Великобритании Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей новой книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy рассказали, почему Запад так ненавидит Россию, пишет РИА Новости. Основной вывод сделанный политологами заключается в том, что в настоящее время Россия стремится к "экономическому национализму", при этом проводя абсолютно самостоятельную политику, что, конечно же, не нравится ни США ни Европе. Россия, своим нежеланием подчиняться Штатам, мешает им сохранять мировую гегемонию. Что же касается Великобритании, то отношения двух стран сильно испортились еще с начала XX века, когда они вели борьбу за стратегические ресурсы и торговые пути.

Однако, политологи подчеркивают, что о реальных причинах ненависти к России нельзя говорить общественности, поэтому страну выставляют врагом и политическим агрессором. Тогда как на самом деле ни Россия ни Китай не представляют угрозы для других стран, просто Западу не нравится их самостоятельность и развитие.