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Британские политологи рассказали о причинах ненависти Запада к России

10.11.2018 11:47
Британские политологи рассказали о причинах ненависти Запада к России

Политологи из Великобритании Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей новой книге Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy рассказали, почему Запад так ненавидит Россию, пишет РИА Новости. Основной вывод сделанный политологами заключается в том, что в настоящее время Россия стремится к "экономическому национализму", при этом проводя абсолютно самостоятельную политику, что, конечно же, не нравится ни США ни Европе. Россия, своим нежеланием подчиняться Штатам, мешает им сохранять мировую гегемонию. Что же касается Великобритании, то отношения двух стран сильно испортились еще с начала XX века, когда они вели борьбу за стратегические ресурсы и торговые пути.

Однако, политологи подчеркивают, что о реальных причинах ненависти к России нельзя говорить общественности, поэтому страну выставляют врагом и политическим агрессором. Тогда как на самом деле ни Россия ни Китай не представляют угрозы для других стран, просто Западу не нравится их самостоятельность и развитие.

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12:32 0 0
675765:

Империя лжи врут как дышат, особенно про свободный рынок их свободный рынок это нипель в одну сторону, я имею ввиду ЕС и США, от санкций до антидемпинговых законов и ввозных пошлин, мы это все видим воотчию, на лицо полная лапша в уши западных читателей, да и ещё пока доверчивых россиян верящих в добрый запад...Идёт уже открытая борьба за ресурсы и рынки сбыта под прикрытием демократии национальной безопасности прав человека экологии итд...Пока 1:0 в пользу запада рынки сбыта с территориями дешёвой рабочей силы они отжали у РФ дойдя до Украины аппетиты растут Ес будет расширяться пока, либералы в Кремле не станут вести защитную экономическую или политическую компоненту...

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