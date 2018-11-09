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Астронавт запечатлел Землю, окутанную необычным свечением

09.11.2018 15:02
Астронавт запечатлел Землю, окутанную необычным свечением

NASA опубликовало новые фотографии, на которых запечатлено необычное свечение, окружающее нашу планету. По информации Национального аэрокосмического агентства, снимки были сделаны в октябре астронавтом на борту МКС, в момент, когда станция находилась на высоте более 400 километров над поверхностью Земли.

Специалисты NASA пояснили, что данное явление (свечение атмосферы) как правило, происходит, когда молекулы (главным образом азот и кислород) активируются ультрафиолетовым излучением солнечного света. Для высвобождения энергии, атомы в нижней атмосфере сталкиваются друг с другом и теряют ее в момент столкновения. В результате получается красочное воздушное свечение.

В NASA также отметили, что свечения помогают исследователям получить больше информации о движение частиц вблизи земной поверхности и в космосе, а также взаимосвязи между космической и земной погодой, пишет liganews.net.

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