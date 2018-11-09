09.11.2018 13:37



В колледже подмосковного Ногинска произошла стрельба. Молодой человек, который не имеет никакого отношения к данному учебному заведению, явился в здание колледжа, вооружившись пневматическим оружием. Внутри у него произошел конфликт с охранником, после чего он произвел выстрел в воздух.

Нарушителя задержали и отвезли в полицию. Выяснилось, что 27-летний молодой человек, который находился под воздействием алкоголя, пришел в колледж в гости к своей знакомой.