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В Австрии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

09.11.2018 11:31
В Австрии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

В Австрии задержали бывшего полковника вооруженных сил страны, передает РИА Новости со ссылкой на Kronen Zeitung. Как сообщил собеседник их минобороны Австрии, его подозревают в шпионаже в пользу России.

Данную информацию также подтвердил канцлер Себастьян Курц. Он уточнил, что задержанный сотрудничал с военной разведкой России в период с 90-х до 2018 года. Российской стороне он передавал важные данные. Против экс-полковника заведено дело.

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