Скончался актер Николай Румянцев

09.11.2018 09:41



Ушел из жизни один из самых знаменитых актеров «Ералаша» Николай Румянцев. Его не стало 8 ноября. Артисту было всего 54 года. О причинах смерти пока ничего не известно, родные и близкие предпочитают не говорить на эту тему.

О времени и месте прощания с актером станет известно позднее.

В свое время Николай Румянцев был главным героем в детском фильме «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», также он сыграл в фильме «Весенняя олимпиада, или Начальник хора». Однако одной из самых ярких его ролей стала роль Пети в серии «Ералаша» «Чудное мгновенье».