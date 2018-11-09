Российский эксперт признал бесполезной ядерную "Мертвую руку"

09.11.2018 06:58



Генерал-полковник Виктор Есин рассказал, почему российская система "Периметр" ("Мертвая рука"), которая призвана нанести автоматический ответный удар в случае ядерного удара по России, будет неэффективной после того, как США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и разместят новые ракеты на территории Европы. По его мнению, которым он поделился в интервью газете "Звезда", при наличии ракет средней дальности в Европе, США смогут первым ударом уничтожить большинство стратегических запасов ядерного вооружения России, а во время ответного удара, осуществленного системой "Периметр", перехватить оставшиеся ракеты с помощью систем ПРО.