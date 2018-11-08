США ввели санкции против санаториев Крыма

08.11.2018 22:33



Министерство финансов США объявило о введении санкционных ограничений, которые ранее анонсировал специальный представитель госдепа США по Украине Курт Волкер, пишет Интерфакс. Санкции введены в отношении двух граждан Украины Александра Басова и Андрея Сушко и россиянина Владимира Зарицкого. Среди девяти юридических лиц под санкциями оказались Министерство Госбезопасности ЛНР, ООО "Южный проект", "Управляющая компания инфраструктурных проектов", ООО "Гарант-СВ", а также некоторые санатории и курортные комплексы Крыма.