В Кремле оценили ситуацию с границей между Чечней и Ингушетией

08.11.2018 14:44



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что Кремль следит за развитием ситуации в вопросе о границе между Чечней и Ингушетией, сообщают РИА новости. Он заявил, что данные притязания решаются сугубо в рамках конституционного законодательства, все законно и в рамках правового регламента. Напоминаем, что 26 сентября Евкуров И Кадыров подписали соглашение об установлении новой границы между своими регионами с равноценным обменом территориями.