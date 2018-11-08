В регионах России изъято порядка 950 килограммов наркотиков у крупной группировки

08.11.2018 09:27



Сотрудники полиции провели задержание порядка 20 человек, которые занимались распространением наркотиков в регионах России, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Ирину Волк. В числе задержанных не только курьеры и изготовители наркотиков, но и лидеры преступного сообщества.

Как сообщает ведомство, в ходе операции было изъято около тонны наркотиков, специальное оборудование, а также ингредиенты, которые использовались для изготовления запрещенных препаратов. У преступников также были найдены поддельные удостоверения сотрудников силовых ведомств.