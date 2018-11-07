Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции

07.11.2018 19:32



Дмитрию Рыболовлеву, бизнесмену из России, правоохранители княжества Монако предъявили обвинения в коррупции, сообщают РИА новости. Бизнесмен и миллиардер покинул здание полиции и находится в своем доме, однако все еще остается под судебным контролем. В рамках данного дела были предъявлены обвинения еще трем фигурантам, которые, в настоящее время, находятся в розыске. Подробности следственных мероприятий не разглашаются, однако известно, что одновременно с арестом Рыболовлева также была арестована вся «верхушка» судебно-исполнительной власти княжества.