Адвокат подозреваемого в изнасиловании в Уфе сообщил новые подробности дела

06.11.2018 22:49



Адвокат Аслям Халиков, представляющий интересы Эдуарда Матвеева, которого подозревают в групповом изнасиловании девушки-дознавателя сообщил, что во время предполагаемого преступления на месте событий присутствовали три женщины, пишет RT. Халиков назвал произошедшее обычным корпоративом, которые случаются в любой организации. Тем не менее он отказался разглашать все подробности данного дела, заявив, что оно касается личной стороны жизни людей.