Татьяна Васильева рассказала о том, что с ней случилось в московском метро

04.11.2018 11:44



После посещения НИИ Склифасовского, актриса Татьяна Васильева рассказа о том, что с ней случилось в московском метро, когда она ехала на спектакль, пишет РИА Новости. По ее словам, приехав на станцию водитель состава значительно сократил врем остановки поезда, в связи с чем, многие пассажиры не смогли выйти из вагонов, а многие не смогли произвести посадку. Также, водитель закрыл двери вагона не предупредив об этом. По словам актрисы, она оказалась в числе тех людей, которые пострадали из-за внезапного закрытия дверей. Конктетно ей дверями вагона зажало голову. При обращении в больницу у Татьяны Васильевой обнаружили гематомы на голове. В настоящее время, общее самочувствие актрисы хорошее.