Пропал жених Юлии Скрипаль

02.11.2018 12:43



Жених Юлии Скрипаль, дочери бывшего полковника ГРУ, которые в марте были отравлены в британском Солсбери, «исчез с лица земли». Как передает Газета.ру, об этом пишет Daily Mirror. В статье говорится о том, что автомобиль оставлен около подъезда дома в Москве, где находится квартира Юлии. Кроме этого, известна судьба и собаки Нуар: животное последние шесть месяцев находится в приюте. Где находится молодой человек девушки, пока не сообщается.