В Великобритании легализовали марихуану в медицинских целях

01.11.2018 15:52



С 1 ноября властями Великобритании разрешено употребление марихуаны в целях медицинской терапии, сообщает РБК. «Травку» можно будет приобрести по рецепту врача, в случае если медицинские препараты не помогли пациенту. В основном это будет доступно детям с серьезными формами эпилепсии, а также взрослым гражданам, для снятия побочных эффектов после прохождения курса химиотерапии, а также для расслабления мышц в ходе заболевания рассеянным склерозом. Единовременный объем «рецептного» товара не должен будет превышать размера в 30 грамм.