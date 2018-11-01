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Задержан житель Крыма, который воевал на стороне ВСУ

01.11.2018 13:35
Задержан житель Крыма, который воевал на стороне ВСУ

В Крыму был задержан 22-летний местный житель, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пограничного управления ФСБ РФ.

Выяснилось, что молодой человек проходил военную подготовку у инструкторов, воевавших на юго-востоке Украины. Более того, с 2016 по 2018 год он был членом батальона им. Челибиджихана и так называемого общественного формирования «Аскер». Также выяснилось, что молодой крымчанин активно участвовал в «экономической блокаде полуострова».

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