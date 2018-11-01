В Москве избит актер Даниил Страхов

01.11.2018 13:08



В российской столице избит актер Даниил Страхов. Кто это сделал, на данный момент неизвестно. Как уточняют местные СМИ, инцидент произошел еще 31 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Все началось с того, что артист сделал замечание компании молодых людей, ему не понравилось, что они курили под его окнами. В итоге словесная перепалка и переросла в потасовку с кулаками. После драки Страхов самостоятельно поднялся в квартиру и вызвал бригаду скорой помощи.