На днях Госдеп представит доклад о применении Россией химоружия

01.11.2018 10:36



До шестого ноября Госдеп представит конгрессу отчет, в котором будет говориться о соблюдении Россией условий закона США о химическом и бактериологическом оружии. Как передает Газета.ру со ссылкой на UrduPoint, об этом сообщил зампредставителя Госдепа Роберт Палладино. Он отметил, что подготовка этого документа ведется с момента, когда был введен первый пакет антироссийских санкций после инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери.