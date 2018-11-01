Правительство и нефтяники договорились о стабилизации цен на топливо

01.11.2018 05:40



Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил о заключенном с нефтяниками соглашении о стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов, пишет РИА Новости. Об этом Козак доложил премьер-министру страны Дмитрию Медведеву. По его словам, стороны договорились зафиксировать объемы и цены поставок топлива на внутренний рынок России, что в скором времени приведет к стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынках топлива.