Трамп пообещал так или иначе покончить с гражданством по рождению

31.10.2018 19:56



Президент США – Дональд Трамп, серьёзно намерен внести коррективы в 14 конституционную поправку США, разъяснив, что гражданство США не предоставляется ребенку по праву рождения, сообщают РИА новости. Данные изменения не коснутся граждан Америки и их детей, но затронут мигрантов, в особенности нелегально попавших на территорию Америки. Шумиха в данном вопросе во многом связана с движением большого количества беженцев со стороны Мексики.