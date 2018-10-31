Суд снял арест со счета Алексея Улюкаева

31.10.2018 12:29



Решением московского Замоскворецкого суда был снят арест со счета бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает РИА Новости. Это необходимо для того, чтобы выплатить оставшуюся часть штрафа.

Напомним, что, согласно приговору, за взяточничество Улюкаева обязали выплатить штраф на сумму 130,4 млн рублей. Часть штрафа была погашена сразу. Осталось выплатить 124,9 миллиона рублей. Как отмечается, данная сумма поступит в бюджет государства.