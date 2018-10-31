Россия и Индия заключили контракт на поставку ЗРК С-400 в рублях

31.10.2018 11:46



Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Как передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова, расчет будет производиться в рублях.

Ранее говорилось о том, что Москва планирует отойти от долларовых расчетов со своими партнерами и перейти на рублевые расчеты.

О том, что Россия будет поставлять Индии ЗРК С-400, стало известно в октябре 2016 года. Соответствующая договоренность была достигнута между президентом России Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди.